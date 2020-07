Fotbalul l-a salvat. Află povestea lui Omar Gaye care joacă de o lună la Milsami Orhei

A trăit o dramă în copilărie, a suferit suprema pierdere, iar fotbalul i-a fost "colacul de salvare". Este vorba despre unul dintre fotbaliștii nou-veniţi la clubul Milsami Orhei, Omar Gaye.



Jucătorul născut în Gambia a rămas orfan la o vârstă fragedă, iar pentru a-și câștiga existența și a-i întreține pe frații mai mici, a plecat în Europa pentru a-și începe cariera sportivă.



"Mereu când mă gândesc la țara mea, vorbesc cu prietenii, familia mea. Am avut o copilărie grea, mi-am pierdut mama când aveam 11 ani. Mi-am pierdut ambii părinți. Mereu mă întristez când mă gândesc la copilăria mea dificilă. Dar sunt puternic", a spus Omar Gaye, fotbalist Milsami Orhei.



De doi ani Omar Gaye nu a mai fost în Gambia pentru a-i vedea pe cei dragi, dar păstrează legătura cu ei.



"Știu acum că sunt ca şi părinte pentru fratele și sora mea. Sunt, în acelaşi timp, și tată, și mamă pentru ei. Asta mă motivează foarte mult. Trebuie să îi ajut. Iar să vii într-o țară în care nimeni nu te cunoaște este foarte greu și asta, la fel, mă motivează.", a zis Omar Gaye, fotbalist Milsami Orhei.



La 17 ani Omar Gaye a ajuns în Italia, unde a jucat aproape 3 sezoane la echipe de fotbal din divizia a patra, iar apoi, la începutul acestui an, de Revelion, a plecat în Finlanda, unde a jucat la AC Kajaani, o grupare din eșalonul secund. La Milsami Orhei, fundașul-stânga a ajuns în luna iunie a anului curent.



"Are mai multe calități. Nu e cel mai rapid, dar are viteză bună. Nu e foarte tehnic, dar se descurcă bine cu mingea. Deci, pot spune că este un jucător bun, polivalent.", a zis Serghei Dubrovin, antrenor Milsami Orhei.



"Cred că Milsami are o echipă bună. Trebuie doar să ne concentrăm pe jocul nostru. Cred că putem avea un sezon foarte bun. Cred că formația noastră progresează. Campionatul a început cu întârziere, dar lucrăm asupra formei noastre fizice. Vom lupta pentru un loc în Top 3. Sper că putem să o facem.", a spus Omar Gaye, fotbalist Milsami Orhei.



Fotbalistul de 21 de ani vrea să joace în cupele europene cu Milsami și visează să revină cândva în Italia, unde să joace la o echipă de Serie A.



"Nu voi renunța. Cred că pot să o fac. Sunt tânăr și știu de ce sunt în stare. Dacă voi fi ajutat, voi ajunge la o echipă de top.", a declarat Omar Gaye, fotbalist Milsami Orhei.



Contractul lui Omar Gaye cu Milsami Orhei este valabil până pe 31 mai 2021.