Fotbalistul Zlatan Ibrahimovic are statuie în orașul natal. Vezi cum arată

Zlatan Ibrahimovic are statuie în Suedia, în oraşul său natal, Malmo. Faimosul fotbalist a participat la inaugurarea monumentului de 2 metri şi 70 de centimetri, executat din bronz de sculptorul Peter Linde. Statuia a fost instalată între stadionul nou şi cel vechi al clubului Malmo, la care Ibra şi-a început cariera.



"Este cel mai lucru care i se poate întâmpla unui om, îndeosebi când e în oraşul tău natal. Nu cred că, atunci când au ajuns în Suedia, părinţii mei s-au gândit sau au crezut vreodată că copiii sau oricine din familia lor va avea statuie în oraş. Acum am una şi sunt foarte mândru. Aceasta înseamnă că eu am făcut ceva ce altcineva nu a făcut", a spus Zlatan Ibrahimovic, fotbalist.



"Când ne-am întâlnit, el mi-a spus: Fă statuia cât poţi tu de înaltă. Eu am spus: Voi face tot ce-mi stă în putinţă. Înălţimea podului casei mele este de 3 metri, aşa că m-am oprit la 3 metri", a zis Peter Linde, sculptor.



Ibrahimovic este jucătorul formaţiei Los Angeles Galaxy, iar în acest sezon a marcat deja 30 de goluri în Major League Soccer.



Suedezul a debutat în fotbalul profesionist în 1999 şi de atunci a jucat la 9 cluburi diferite cu care a cucerit 34 de trofee.



Ibrahimovic a marcat în cariera sa 455 de goluri pentru echipe de club şi alte 62 în tricoul naţionalei Suediei.