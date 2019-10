Fotbalistul Zlatan Ibrahimovic a fost inclus în echipa ideală a Ligii nord-americane

Ibrahimovic a ocupat locul secund în clasamentul golgheterilor din MLS în acest sezon, cu 30 de reuşite, fiind devansat cu patru goluri de mexicanul Carlos Vela (Los Angeles FC), care figurează la rândul său în "MLS Best XI", scrie agerpres.ro Din "unsprezecele" ideal al MLS fac parte alţi şase jucători străini, spaniolii Alejandro Pozuelo (Toronto FC) şi Carles Gil (New England Revolution), argentinianul Maximiliano Moralez (New York City FC), columbianul Eduard Atuesta (Los Angeles FC), venezueleanul Josef Martinez (Atlanta United) şi italianul Vito Mannone (Minnesota Unietd).: Vito Mannone (Minnesota United);: Ike Opara (Minnesota United), Miles Robinson (Atlanta United), Walker Zimmerman (Los Angeles Football Club);: Eduard Atuesta (Los Angeles Football Club), Carles Gil (New England Revolution), Maximiliano Moralez (New York City FC), Alejandro Pozuelo (Toronto FC);Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy), Josef Martínez (Atlanta United), Carlos Vela (Los Angeles Football Club).