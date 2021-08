Fotbalistul spaniol Pedro Rodriguez s-a transferat la Lazio

Trădare de proporții în Italia! Fotbalistul spaniol Pedro Rodriguez s-a transferat de la AS Roma la rivala de moarte, Lazio.Astfel de transferuri directe între cele două cluburi din capitala Italiei sunt foarte rare, dat fiind mare rivalitate dintre ele. Ultima dată când un jucător care a plecat de la AS Roma la Lazio a fost în 1972.Pedro Rodriguez s-a transferat astfel la al patrulea său club din cariera sa. El a mai jucat la FC Barcelona, echipă cu care a câștigat toate trofeele posibile, după care în 2015 a semnat cu Chelsea. Anul trecut a ajuns AS Roma și timp de un sezon a evoluat în 40 de partide. Pedro a marcate șase goluri și a oferit șapte pase decisive.Pedro nu va debuta în curând pentru noua echipă. Lazio are probleme înainte de startul noii ediții din Serie A - clubul nu îi poate legitima pe jucătorii aduși în această vară și cu cei cu care nu și-au prelungit contractele.Deși toți se antrenează sub comanda lui Maurizio Sarri, niciunul nu are drept de joc pentru meciul de sâmbătă de la Empoli.