Fotbalistul Sheriff Tiraspol, brazilianul Cristiano Da Silva, ar putea dobândi cetățenia Republicii Moldova

„Cristiano deja de doi ani se află în vizorul Federaţiei de Fotbal. Cu conducerea Sheriff-ului despre el s-a discutat de nenumărate ori. Campionatul Moldovei poate produce, totuși, jucători de valoare. Nu uitaţi că Cristiano a crescut, evoluând în competiţia noastră internă, respectiv merită să fie la selecționata Moldovei.", a comunicat Leonid Oleinicenco, președinte FMF.Sud-americanul joacă la Sheriff din 2017 şi astfel mai are nevoie să joace în campionatul Moldovei, cel puţin până vara viitoare.„Ştiu că contractul cu Cristiano expiră la sfârșitul acestui an. Avem promisiunea din partea clubului că îl vor menține pe teritoriul Moldovei până în ianuarie, când expiră perioada asta de cinci ani. Între timp, încercăm să depunem actele pentru obținerea cetățeniei acestui jucător, care ulterior să fie naturalizat.", a precizat Oleinicenco.Fotbalistul nu ar fi împotrivă să reprezinte Republica Moldova şi a anunțat acest lucru, recent, într-o emisiune televizată de la Tiraspol.„Vreau să joc la selecționată. Pentru a obține acest drept, trebuie să trăiesc încă 8 luni la Tiraspol.", a spus Cristiano Da Silva, fotbalist Sheriff Tiraspol.Conform regulamentului FIFA, un fotbalist poate fi naturalizat, dacă a jucat sau a locuit cel puțin cinci ani la rând în ţara care îi oferă cetățenia.Cristiano Da Silva are 28 de ani şi joacă la Sheriff Tiraspol din 2017. În ultimii patru ani, el a câştigat trei titluri de campion în Divizia Naţională, dar şi Cupa Moldovei.În acest sezon, joacă cu Sheriff în faza grupelor Ligii Campionilor, iar în primele 2 meciuri cu Şahtar şi Real Madrid a oferit trei pase de gol.