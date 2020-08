Eveniment frumos în familia Gînsari! Fotbalistul moldovean a cerut-o de soție pe jurnalista Anișoara Loghin.

Mijlocașul echipei naționale de fotbal, Radu Gînsari, a anunțat despre aceasta chiar pe pagina s-a de Facebook, unde a fost etichetată și jurnalista.

"She said yes!", a scris fotbalistul.

Radu Gînsari are 28 de ani și evoluează în prezent la clubul Krîlia Sovetov din Rusia, pe post de mijlocaș.