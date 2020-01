Fotbalistul Petru Racu a semnat un contract cu clubul Petrocub Hînceşti

Fotbalistul Petru Racu a semnat cu clubul Petrocub Hînceşti. Contractul internaționalului moldovean este valabil pentru următorii 3 ani. În sezonul autumnal fundaşul central a fost legitimat la divizionara secundă din România, Petrolul Ploieşti.



La clubul hânceștean el a devenit astfel a două achiziţie în această iarnă după un alt fundaş, Dumitru Bogdan, care a venit de la Milsami Orhei.



La primul său antrenament cu hânceştenii, Racu a avut de trecut prin așa-zisul ”ritual de iniţiere”.



"În contact am fost cu mai multe echipe, însă clubul Petrocub m-a atras cu ambiţiile sale, cu scopurile care sunt instalate înainte de sezon. Un club stabil, plus se face accent pentru jucătorii din Moldova. Mă ştiu foarte bine şi cu antrenorul principal", a spus Petru Racu, fundaş Petrocub Hânceşti.



"Îl cunosc pe Petru de mult timp. Am colaborat cu el la echipa Veris. Este un jucător experimentat, disciplinat, cu capacitate maximă de sacrificiu", a zis Lilian Popescu, antrenor Petrocub Hânceşti.



În prezent, Petrocub Hâncești se pregăteşte de sezon la Chişinău, cu precădere în sala de forţă, şi se antrenează sub conducerea unui instructor de aerobică.



"Am în sânge spiritul dansului. Am făcut şi dansuri, când eram copil. Cred că este mai mult bazat pe forţă, decât pe dans, dar este nevoie să auzi muzica, tactul, ritmul. Este binevenit", a zis Maxim Potîrniche, fundaş Petrocub Hânceşti



"Antrenamentele acestea sunt destul de benefice, fiindcă la meciurile cu intensitate înaltă lucrează şi alţi muşchi, pe care automat îi activezi, când obosesc muşchii principali", a zis Maxim Potîrniche, fundaş Petrocub Hânceşti.



Potrivit antrenorului principal Lilian Popescu, Petrocub şi-a fixat obiective ambiţioase pentru noul sezon.



"Obiectivele sunt ca întotdeauna: de a trece cel puţin o etapă în Liga Europei, plus un loc pe podium în Divizia Naţională, mai avem şi Cupa, unde în semifinale întâlnim echipa Sheriff", a zis Lilian Popescu, antrenor Petrocub Hânceşti.



Cel mai probabil, gruparea hânceşteană nu va efectua în această iarnă un cantonament în străinătate şi se va pregăti exclusiv în interiorul Republicii Moldova.



Primul meci de verificare al hânceștenilor este programat pentru ziua de 25 ianuarie, când vor întâlni o formație din al treilea eșalon valoric, CSF Cricova.

