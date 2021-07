Fotbalistul olandez Georginio Wijnaldum, încântat să devină membru al familiei Paris Saint-Germain

Fotbalistul olandez Georginio Wijnaldum este încântat să devină membru al familiei Paris Saint-Germain. Mijlocașul de 30 de ani a fost prezentat oficial de clubul din capitala Franței și a primit tricoul cu numărul 18."Este un sentiment plăcut să devii membru unui club mare, să joci cu fotbaliști mari. E plăcut să ajungi într-un oraș frumos și să joci pentru suporteri extraordinari.Sunt încrezut, sunt un jucător care vrea să câștige meciurile. Asta e mentalitatea mea, de care cred că am dat dovadă la cluburile la care am jucat anterior. Voi încerca să aduc această mentalitate la noua echipă."Wijnaldum spune că unul din motivele transferului său la PSG este oportunitatea de a lucra cu antrenorul Mauricio Pochettino."Pochettino a vorbit cu mine înainte să încep eu negocierile cu clubul. Am avut o conversație bună. Mi-a relatat despre proiectul clubului, despre cum vrea să joace. Așa m-am convins că trebuie să semnez cu PSG."Wijnaldum a semnat un contract pe trei sezoane cu parizienii. Salariul anual al fotbalistului olandez va fi de 11,5 milioane de euro.Wijnaldum a jucat la FC Liverpool din 2016 și a cucerit cu grupare pregătită Jürgen Klopp titlul în Premier League și trofeul Ligii Campionilor. În total, el a jucat 237 de meciuri pentru ”cormorani”, în care a marcat 22 de goluri și a dat 16 pase decisive.