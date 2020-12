Fotbalistul naționalei Moldovei, Dan Spătaru, transferat la Ararat-Armenia

Drumurile lui Dan Spătaru duc tot la Erevan. Fotbalistul naționalei Moldovei a părăsit gruparea armeană FC Noah, după ce i-a expirat contractul și s-a transferat la rivala acesteia, Ararat-Armenia. Spătaru a semnat cu campioana în exercițiu a Armeniei un contract valabil pe un an cu opțiune de prelungire pe încă unul.

Moldoveanul a decis să părăsească formația FC Noah după ce nu a ajuns la un numitor comun cu șefii clubului, privind prelungirea contractului.

"Echipa adversă mi-a oferit contract. Am discutat cu ei, am ajuns la un numitor comun. Echipa se bate la titlu, iar doi la rând au jucat în play-off-ul Ligii Europei. Pe timpul pandemiei nu cred că era nevoie să aștept ceva mai mult și am decis să merg la o echipă care are un management bun și jucători de calitate. Sper să continuie tradiția și să câștigăm titlul al treilea an consecutiv. Vreau să evoluez în Liga Campionilor sau Liga Europei.", a spus fotbalistul, Dan Spătaru.

Dan Spătaru a jucat la FC Noah de la începutul acestui an, reușind să câștige cu gruparea din capitala Armeniei, Cupa și Supercupa, chiar în detrimentul grupării FC Ararat-Armenia, care a cucerit titlul de campioană în acest an.

Pentru Noah, moldoveanul, a jucat 28 de meciuri în toate competițiile și a marcat de 6 ori.

La prima reprezentativă a Moldovei a evoluat în 13 partide și deocamdată nu a înscris niciun gol.