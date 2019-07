Fotbalistul moldovean Virgiliu Postolachi a devenit noul jucător al formaţiei Olympique Lille

Foto: facebook.com

Este oficial! Fotbalistul moldovean Virgiliu Postolachi a devenit noul jucător al formaţiei Olympique Lille.



Atacantul de 19 ani a semnat un contract pe 4 ani cu vicecampioana Franţei. Paris Saint-Germain nu va încasa niciun ban, dar va păstra un procent important din următorul transfer al tânărului fotbalist.



"Sunt mândru şi fericit că am ajuns aici. Am foarte mult de muncit pentru a fi la cel mai înalt nivel. Am ales Lile pentru că îmi place ce ceea se face aici, sunt foarte mulţi tineri jucători care au evoluat pentru această echipă şi care au progresat. Şi eu am toate şansele să fac acelaşi lucru, să progresez, să cresc, să muncesc, fapt care îmi place mult", a spus Virgiulu Postolachi, atacant Olympique Lille.



Virgiliu Postolachi, originar din Edineţ, a ajuns la academia de fotbal a clubului PSG în anul 2013. El a jucat pentru formaţiile de juniori de "sub 17" şi "sub 19 ani" ale parizienilor, iar cu prima a devenit campion al Franţei.



Postolachi a refuzat să joace pentru naţionala Republicii Moldova şi şi-a exprimat intenţia de a reprezenta naţionala României. FRF aşteaptă, însă, confirmarea FIFA în acest caz.