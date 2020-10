Fotbalistul moldovean Maxim Mihaliov a demonstrat că performanța nu are vârstă! Căpitanul echipei Dinamo-Auto Tiraspol a ajuns la borna de 378 de meciuri jucate în Divizia Națională, după partida din etapa a 14-a cu Sfântul Gheorghe Suruceni. Astfel, acesta se află acum pe locul trei clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în prima ligă valorică a fotbalului din țara noastră, pe doi fiind Serghei Cuznețov cu 394 de evoluții."Acum câțiva ani am aflat că sunt pe locul 6 în acest clasament. Mi-am propus să fiu cât mai sus, să joc în continuare și să fiu în Top-3."La acest capitol, Mihaliov l-a depășit pe Ghenadie Orbu care era până acum al treilea în acest top. Atacantul, în vârstă de 38 de ani, legitimat în prezent la divizionara secundă Victoria Chișinău, a evoluat în 377 de partide în prima ligă."Sunt bucuros pentru el, pentru că mai joacă în Divizia Națională. Are puteri și dorință. Felicitări că m-a întrecut pe mine la capitolul meciurilor jucate în Divizia Națională. Nu am niciun gust amar, dacă sincer."Maxim Mihaliov nu vrea să se oprească aici și are ca scop îmbunătățirea acestei performanțe. El își dorește să joace în tot mai multe meciuri din campionat pentru a fi apoape de ceea ce a reușit regretatul Serghei Stroenco. Acesta fiind pe primul loc în clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe apariții în Divizia Națională - 445 de meciuri."Este un obiectiv real. Primordial trebuie să ai o atitudine profesionistă față de meseria ta. Important este să nu mă accidentez."Ajuns la 34 de ani, Mihaliov a mai fost legitimat la Dinamo Tighina, Iskra Rîbnița, Dacia Chișinău și Zaria Bălți.Fotbalistul a jucat și în 13 meciuri pentru echipa naţională a Moldovei.