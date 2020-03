Fotbalistul moldovean Cătălin Carp s-a plictisit în casă. Ce activități are în această perioadă

Mijlocaşul legitimat la clubul rusesc FC Ufa a mărturisit că duce un mod de viaţă activ și suportă cu greu izolarea în casă pentru că nu este depins cu așa ceva. Totuși, jucătorul în vârstă de 26 de ani respectă recomandările medicilor în timpul pandemiei de COVID-19. După Cătălin, zilele trec greu de tot pentru că nu prea se deosebesc una de alta."Să stai acasă, nu e foarte bine. Trebuie să te mai plimbi, să mai ieşi la aer curat. Oricum, suntem sportivi şi fotbalul se joacă afară, cu spectatori. MUSCA Mă trezesc, iau micul dejun, mă uit la filme, diferite video, joc Playstation cu prietenii, vorbesc cu cei dragi de acasă, fac antrenamente care mi le-au dat", a declarat Cătălin Carp, mijlocaş FC Ufa.Campionatul rusesc a fost întrerupt tocmai în momentul în care FC Ufa începuse să prindă ritmul jocurilor. Până la pauză echipa lui Carp a încheiat la egalitate cu acelaşi scor, 0-0, ultimele două meciuri din deplasare cu deţinătoarea titlului, Zenit Sankt-Petersburg, şi cu ŢSKA Moscova."Nu este prielnică această pauză. Eram foarte bine pregătiţi. Antrenorul s-a bazat la cantonamente pe partea fizică, am alergat foarte mult, am lucrat tactic. Asta s-a văzut în ultimele 2 meciuri. Am jucat bine", a zis Cătălin Carp, mijlocaş FC Ufa."Lumea nu se teme deloc aici. Cred că doar în Moscova se simte această boală. Lumea din Rusia nu se teme de nimic, dar eu nu fac parte din această categorie. Mai bine mă izolez acasă", a declarat Cătălin Carp, mijlocaş FC Ufa.În actuala ediţie de campionat în Premier-Liga rusească, Cătălin Carp a jucat 20 de partide şi a înscris un gol.La moment FC Ufa se află pe locul 9 într-un clasament cu 16 echipe.