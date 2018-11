Fotbalistul moldovean Artur Ioniţă are un sezon fulminant în Serie A

foto: publika.md

Fotbalistul moldovean Artur Ioniţă are un sezon fulminant în Serie A. El a jucat în toate cele 12 etape disputate pâna acum, iar în 10 partide a fost titular la Cagliari Calcio.



Momentul de glorie a venit, însă acum câteva zile. Ioniţă a marcat contra celor de la SPAL şi şi-a salvat echipa de la înfrângere. Acesta a fost primul gol înscris de Ioniţă în campionatului Italiei după o pauză de un an şi jumătate.



"Am aşteptat golul de foarte mult timp. Niciodată nu m-am lăsat bătut. Am lucrat până la urmă şi mi-a venit momentul, chiar într-o situaţie delicată. Era 2-0 la pauză şi e foarte greu să întorci rezultatul, dar am reuşit", a spus mijlocaşul Cagliari Calcio, Artur Ioniţă.



Cu o săptămână mai devreme, Ioniţă a devenit primul jucător moldovean care a jucat contra lui Cristiano Ronaldo. Cagliari a pierdut partida de la Torino cu Juventus, scor 1-3, iar mijlocaşul reprezentativei noastre şi starul portughez au fost titulari.



"E la fel ca şi la televizor. Oricum înainte de meci îţi dai seama că va trebui să-l stopez să fii atent. Da, am reuşit să-l stopez de câteva ori. Deja ştiu că doreşte mereu să-şi pună mingea sub piciorul drept ca să şuteze. Parcă nu a reuşit nimic deosebit în meciul cela", a spus mijlocaşul Cagliari Calcio, Artur Ioniţă.



Artur Ioniţă s-a transferat la Cagliari în vara anului 2016 de la Hellas Verona, devenind atunci cel mai scump fotbalist moldovean. Cagliari a plătit clubului veronez pentru transfer 4,5 milioane de euro. Deşi, evoluează de trei sezoane pentru gruparea din Sardinia, Ioniţă nu se gândeşte să-şi încerce puterile într-un alt campionat.



"Au fost ceva oferte, dar au fost refuzate de conducerea clubului, chiar la începutul acestui sezon. Sunt fericit în Italia. Chiar dacă sunt de patru ani mereu trebuie să demonstrezi că merit să fiu acolo. Ca să demonstrezi că trebuie să fii în echipă şi mai ales titluar e nevoie de multă muncă", a spus mijlocaşul Cagliari Calcio, Artur Ioniţă.



Mjlocaşul formaţiei Cagliari Calcio este în prezent în cantonamentul naţionalei Republicii Moldova unde se pregăteşte de ultimele două meciuri din Liga Naţiunilor.



Partida cu San Marino va fi transmisă în directă de CANAL 3 pe 15 noiembrie de la ora 21 şi 45 de minute, iar cea cu luxemburghezii va putea fi urmărită în direct la PRIME pe 18 noiembrie cu începere de la 19:00.