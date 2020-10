Fotbalistul Denis Furtuna a marcat cel mai important gol al carierei, chiar în ziua în care a împlinit 21 de ani

Și-a făcut singur cadou de ziua lui! Fotbalistul naționalei de tineret a Republicii Moldovei Denis Furtuna a marcat cel mai important gol al carierei, chiar în ziua în care a împlinit 21 de ani. S-a întâmplat în partida cu reprezentativa similară a Belgiei din preliminariile EURO-2021, în care "micii tricolori" s-au impus cu 1-0."A fost o zi foarte emoționantă. Ne-am dorit cu toții acest rezultat. Totodată, a fost ziua mea de naștere și am avut o dorință foarte mare să marchez un gol, cum și am făcut. Sunt foarte bucuros de rezultatul obținut cu un adversar foarte bun." a declarat Denis Furtună.Fundașul recunoaște că selecționata de tineret a furnizat o mare surpriză în partida cu Belgia."Nu chiar mulți oameni au avut încredere în noi, în afara de antrenori, echipă și familiile noastre. Am simțit această susținere din partea lor." a adăugat fotbalistul.Succesul le-a dat aripi jucătorilor moldoveni, care susțin că sunt capabili să obțină cele 3 puncte în meciul cu Țara Galilor. Confruntarea va avea loc în orașul Wrexham pe 13 noiembrie."Echipa este într-o stare foarte pozitivă. Suntem motivați. Vă dați seamă, după victoria contra unui adversar ca Belgia nu ai cum să mergi într-o stare negativă la următorul meci. Suntem mai buni ca ei, dar trebuie să ne pregătim, deoarece va fi un meci foarte greu acolo."După 7 etape disputate în preliminarii, elevii lui Alexandru Guzun sunt penultimii clasați în grupă, cu 7 puncte acumulate până acum."Micii tricolori" păstrează șanse de a urca pe locul trei, ocupat în prezent de Bosnia, care are 8 puncte la activ.