Fotbalistul Dele Alli a participat la o videoconferință cu copiii de la City Colts, clubul la care a făcut primii pași în fotbal

Fotbalistul lui Tottenham Hotspur Dele Alli nu uită de unde a plecat. Internaționalul englez a găsit timp pentru a răspunde la întrebările copiilor de la City Colts, clubul la care a făcut primii pași în fotbal. Alli a participat la o videoconferință cu puștii și antrenorii lor."Ce te-a inspirat să devii fotbalist?Întotdeauna am știut că o să fiu fotbalist. Când am fost la școală, toți mă întrebau ce voi face când voi fi mare. Răspundeam mereu că voi fi fotbalist. Niciodată nu m-am gândit la altceva.Care este cea mai frumoasă amintire din fotbal?Semifinalele Ligii Campionilor, când Lucas Moura a reușit un hat-trick. A fost o experiență grozavă. Totuși, cea mai frumoasă amintire este golul pe care l-am marcat la Cupa Mondială.Cine este jucătorul tău preferat?Ronaldinho și Messi. Este greu să aleg unul dintre ei."Dele Alli a dat și câteva sfaturi utile micilor fotbaliști."Pe teren, trebuie să-ți folosești corpul și să gândești diferit. Întotdeauna trebuie să încerci să concurezi cu cei care sunt mai puternici ca tine.Nu te întrista prea mult când nu îți merge. Când eram mai tânăr și pierdeam un meci, simțeam de parcă e sfârșitul lumii. Mergeam acasă și plângeam, îmi făceam griji pentru cariera mea. Totuși, nu este atât de grav. Sunt sigur că visați cu toții să deveniți fotbaliști profesioniști. Este un drum lung. Trebuie să primiți plăcere și să munciți din greu."Dele Alli a jucat la City Colts de la 8 până la 11 ani. A plecat apoi la MK Dons, unde a debutat în fotbalul mare la 16 ani. Din 2015, evoluează la Tottenham Hotspur, formație pentru care a adunat deja 251 de meciuri. Alli are 65 de goluri înscrise în tricoul lui Spurs.