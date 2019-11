Fotbalistul croat Luka Modric a intrat în posesia Trofeului "Golden Foot"

foto: Luka Modric

În cadrul unei gale desfășurate la Monte Carlo, în Principatul Monaco, fotbalistul croat Luka Modric a intrat în posesia Trofeului "Golden Foot", unul ce se oferă în rezultatul unei anchete desfășurate din anul 2003 încoace sub înaltul patronaj al prințului monegasc Albert al II-lea.



Mijlocașul clubului Real Madrid și vice-campionul mondial cu Croația a fost preferat unor vedete ale fotbalului mondial precum Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, care în ultimul deceniu câștigă trofee pe bandă rulantă.



Anterior, laureați ai premiului ”Golden Goot” au fost jucători renumiți precum Ronaldinho, Andres Iniesta, Francesco Totti sau Gianluigi Buffon.



"Când eram copil, aveam visele inerente vârstei și speram că voi juca fotbal la cel mai înalt nivel. Mi-am dorit să realizez lucruri importante în acest gen de sport. Sunt foarte mândru de ceea ce am obținut și cum decurge cariera mea", a spus mijlocaşul, Luka Modric.



Tot în cadrul acestei ceremonii, trei nume mari ale fotbalului mondial - Patrick Vieira, Joze Altafini şi Paulo Roberto Falcao - şi-au lăsat amprentele tălpilor pe plăci corespunzătoare şi şi-au inscripţionat numele alături.



Premiul "Golden Foot" în fotbal este ceva asemănător cu "Hall of Fame"-ul din hocheiul pe gheață, iar câştigătorii îşi imprimă talpa piciorului pe aleea "Promenada Campionilor" din Monte Carlo.



Distincţia se acordă în fiecare an unui fotbalist cu vârsta de peste 29 de ani, aflat încă în activitate, și care a obţinut performanţe majore atât la nivel de club, cât şi la la nivel de echipă naţională, dar şi unor "legende" din lumea fotbalului.