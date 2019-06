Fotbalistul celebru care trăiește cu 2 femei! Sunt bune prietene, iar el n-are de ales

Ajuns la 33 de ani, fostul international bulgar Valeri Bojinov joacă acum pentru Levski Sofia. El a trecut de-a lungul carierei pe la Fiorentina, Juventus, Manchester City, Parma si Sporting, fiind considerat multă vreme o mare speranţă a fotbalului şi chiar "noul Stoichkov". Cariera lui Bojinov a luat-o la un moment dat pe o pantă descendentă, el ajungând apoi pe la echipe precum Ternana, Partizan, Meizhou Hakka, Rijeka şi Botev Vratsa.

Presa din Bulgaria scrie că Valeri Bojinov a plecat în vacanţă la Dubai împreună cu actuala iubită, dar şi cu fosta soţie. Biljana Doll şi Nikoleta Lozanova au legat o stransă prietenie, iar atacantul nu a avut de ales.

What a legend! Valeri Bojinov is in Dubai with both his current girlfriend Biljana Doll (pictured left) and his ex-wife Nikoleta Lozanova (right). Doll and Lozanova are... close friends pic.twitter.com/SW4FGKaKdp