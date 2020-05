Fotbalistul brazilian Fred a devenit în acest sezon unul dintre cei mai influenţi jucători ai lui Manchester United

"Cred că săptămână următoare unii jucători vor merge la baza de pregătire. E posibil ca peste două săptămâni să putem să ne antrenăm cu mingea. Treptat, vom încerca să revenim împreună. Asta va fi foarte important pentru fiecare dintre noi", a spus mijlocaşul Manchester United, Fred."Este complicat pentru toţi. Nu doar pentru sportivi, dar pentru toată lumea. Este o situaţie ieşită din comun. Trăim momente unice, aşa că e dificil. Totuşi, trebuie să ţinem capul sus", a spus mijlocaşul Manchester United, Fred."Eu şi familia mea am venit de la Kiev, un oraş foarte mare. Am ajuns la Manchester. Este un oraş mai mic, dar e foarte bine organizat. M-am acomodat, familia mea este fericită. Am mers la restaurante, magazine, ne-am plimbat în parcuri. Am savurat acest oraş. Fără îndoială, suntem fericiţi aici", a spus mijlocaşul Manchester United, Fred.Meciurile din Premier League ar putea fi reluate la mijlocul lunii iunie.