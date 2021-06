Fotbalistul brazilian Fernandinho va mai juca încă un sezon la Manchester City. Mijlocașul și-a prelungit contractul cu clubul de pe "Etihad" până în iunie 2022.Căpitanul "citadinilor" este motivat să-și ajute echipa să câștige şi Liga Campionilor, după ce în sezonul trecut Manchester City a fost la un pas de trofeul acestei competiţii. În finală, grupa antrenată de Pep Guardiola a fost învinsă de Chelsea."Lucrul nu este finisat încă. De aceia, am decis să rămân aici încă un an și să ajut echipa și clubul să-și atingă obiectivele. Cred că putem să reușim. Mereu am dorit să-mi demonstrez abilitățile și faptul că merit să fiu aici. Cred că am făcut-o și sunt mândru de asta. După 8 sezoane, la 35-36 de ani, nu e ușor să joci la nivel înalt, cu meciuri la fiecare trei zile."Fernandinho a ajuns la Manchester City în 2013, fiind transferat atunci de la Șahtar Donețk pentru suma de 40 de milioane de euro. Mijlocașul brazilian a jucat 350 de meciuri în tricoul clubului englez şi a marcat 24 de goluri.El a cucerit de patru ori titlul în Premier League, de 6 ori Cupa Ligii Angliei, o dată Cupa și de două ori Supercupa Angliei.