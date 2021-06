Fotbaliştii se pregătesc minuțios de Campionatul European. Phil Foden şi-a schimbat look-ul și și-a vopsit părul

Unii fotbaliști se pregătesc minuțios de Campionatul European, nu doar la antrenamente ci și în afara terenului.Unul dintre starurile reprezentativei Angliei, Phil Foden, a decis să-și schimbe look-ul și și-a vopsit părul. Pe rețelele de socializare, tânărul jucător, a fost comparat imediat cu celebrul mijlocaș englez Paul Gascoigne, care a făcut același lucru pentru Euro 96."Mai întâi de toate, vreau să spun că am avut aceeași freză câțiva ani. Deci, am decis să încerc ceva nou. Îmi amintesc cum priveam la televizor videoclipuri despre Gascoigne. A fost un jucător incredibil. Toți știu cât de mult înseamnă el pentru țară și ce a făcut pentru ea. Deci, nu va fi rău dacă voi readuce puțin de "Gazza" pe teren."Paul Gascoigne a jucat la reprezentativa Angliei între 1988 și 1998. În cele 57 de meciuri, el a marcat 10 goluri. "Gazza" a devenit celebru și din cauza problemelor cu legea dar și a dependenței de alcool.Phil Foden are 21 de ani și este considerat un nou star al fotbalului englez. În 6 partide jucate în tricoul reprezentativei Angliei, mijlocașul a înscris două goluri.La echipa de club, Manchester City, în componența căreia a cucerit de trei ori titlul în Premier League, Foden are 124 de meciuri disputate și 31 de goluri marcate.La Euro 2020, Anglia va juca în grupa D, cu Cehia, Scoția și Croația.Englezii vor găzdui toate partidele din grupă pe stadionul Wembley din Londra. Meciurile turneului final vor fi vor fi transmise de PRIME și CANAL 5, unde vor fi comentate în limba română, dar și de CANAL 3, unde vor avea comentariul în limba rusă.