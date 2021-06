Fotbaliștii reprezentativei Scoției vor să scrie isotorie la Campionatul European din această vară, turneu la care echipa antrenată acum de Steve Clarke nu a participat de 25 de ani. Unii jucători scoțieni erau copii când selecționata țării lor a evoluat la EURO 96, iar alții nici nu erau născuți.



"Când eram copil, calificarea pentru Scoția era o normalitate. Cred că EURO 96 a fost ceva extraordinar, pentru că era în Anglia", a menţionat David Marshall, portar reprezentativa Scoției.



La EURO 2020, jucătorii selecționatei Scoției îl vor avea drept lider pe Andy Robertson, starul lui FC Liverpool, care a cucerit cu echipa de club trofeul Ligii Campionilor în 2019 și titlul în Premier League în 2020.



"Nu știi niciodată pentru ce club vei juca, dar mereu există aspirații să joci pentru echipa națională. Cred că noi toți am avut astfel de momente de mici copii și noi suntem norocoșii care am reușit acest lucru", a spus Andrew Robertson, căpitan reprezentativa Scoției.



Scoția a smuls calificarea la Euro în meciul de baraj cu Serbia. La Belgrad, trupa lui Steve Clarke s-a impus la penalty-uri.



"Eram încrezător în forțele proprii când ajungeam la penalty-uri. Chiar credeam că timpul nostru a sosit", a menţionat David Marshall.

"Am depășit visele noastre, dar și ceea la ce visa o țară întreagă, cu mult noroc, am reușit să aducem zâmbetul unei națiuni. Pentru noi, acel moment a fost o motivare. Sunt mulțumit că am reușit să trecem linia de finiș", a declarat Andrew Robertson.



La Campionatul European, Scoția va evolua în grupa D, cu Anglia, Cehia și Croația. Turneul se va desfășura între 11 iunie și 11 iulie.