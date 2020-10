Fotbaliștii naționalei României, mobilizați la maximum înaintea meciului cu Islanda

Fotbaliștii naționalei României sunt mobilizați la maximum înaintea meciului cu Islanda din semifinalele barajului Campionatului European, care va avea loc anul viitor. Partida este programată pentru joi, 8 octombrie, și se va juca la Reykjavik. Câștigătoarea va fi stabilită după o singură manșă. Selecționerul, Mirel Rădoi, a analizat adversarul și se așteaptă la un joc dificil.

MIREL RĂDOI, selecționer România: "Este clar când joci contra unei echipe nordice, jocul de centrări va fi unul foarte ridicat. Fazele fixe vor fi unele periculoase. De-a lungul istoriei, nu avem multe momente pozitive, dar cu siguranță vom antrena aceste lucruri."



Pentru unii fotbaliști această partidă va fi cea mai importantă din carieră.



SERGIU HANCA, mijlocaș naționala României"E cel mai important din carieră. Am jucat finale, am câștigat trofee, dar când vorbim despre echipa națională, vorbim despre altceva decât o echipă de club. Vorbim despre o echipă, alături de care reprezinți o țară întreagă, unde joci pentru familia ta, prietenii, rudele."



În meciul cu Islanda, pentru reprezentativa României, ar putea debuta și un fotbalist naturalizat. Fundașul portughez, Mario Camora, care este legitimat la CFR Cluj din anul 2011, a primit recent cetățenia română.

MARIO CAMORA, fundaș naționala României"Nu am crezut niciodată că o să rămân în România. După ce am cunoscut familia minunată de aici. M-au ajutat să cresc ca persoană și să obțin performanțe sportive. Este important să ai în spate un suport foarte bun. Atunci am decis că viitorul



Dacă vor elimina naționala Islandei, "tricolorii" vor întâlni în finala barajului pe învingătoarea confruntării dintre Ungaria și Bulgaria.