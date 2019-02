Fotbaliştii moldoveni aşteaptă cu nerăbdare meciul dintre FC Liverpool şi Bayern Munchen. Cu cine țin sportivii

Portarul Dumitru Celeadnic a mărturisit că este suporterul "cormoranilor"."În ultimii ani ei prestează un fotbal foarte bun. Am în vedere că în sezonul trecut au ajuns în finala Ligii Campionilor, iar în acest an luptă pentru titlu. Dacă nu mă greşesc, sunt pe prima poziţie. Ei vor da bătaie lui Bayern Munchen", a spus Dumitru Celeadnic, portar echipa naţională."Cred că în acest an FC Liverpool va cuceri titlul în Anglia şi va elimina pe Bayern. FC Liverpool are o echipă puternică, iar Bayern joacă slab", a zis Veaceslav Posmac, fundaş echipa naţională."Klopp lucrează foarte bine la Liverpool. Îmi place acest antrenor, îmi place stilul de joc al echipelor engleze. Nu este acest stil, când se juca în forţă. MUSCA Toate echipele de top, care sunt în fruntea clasamentului - Tottenham şi Liverpool, prestează un fotbal atât de spectaculos că ar putea cineva să confunde Campionatul Angliei cu Campionatul Spaniei", a declarat Alexandru Spiridon,selecţioner echipa naţională.