Fotbaliștii lui PSV Eindhoven au parte de antrenamente distractive înaintea meciului cu AS Monaco din Liga Europei. Pentru a-și dezvolta reacția, jucătorii trebuiau să îndeplinească comenzile antrenorului, iar la moment dat trebuiau să ia un obiect de pe gazon.Echipa olandeză se așteaptă la o adevărată bătălie cu AS Monaco."Este o echipă talentată, cu mulți jucători tineri. Sunt periculoși în atac, datorită calităților individuale. Au fotbaliști de excepție, precum Ben Yedder. Pe Kevin Volland îl cunosc, a fost jucătorul meu la Bayer Leverkusen. Este foarte bun în careu și în apropierea lui."Fundașul francez Olivier Boscagli a jucat la Nice și o cunoaște bine pe AS Monaco."Este un adversar special pentru mine. E un club cunoscut în întreaga lume, care are locul lui în istoria fotbalului. Au jucat finala Ligii Campionilor în 2004. Îmi amintesc acea partidă. De fapt, în copilărie am fost pe stadionul lor și am privit mai multe meciuri. Este un club uriaș."Meciul PSV Eindhoven se va disputa diseară și va începe la ora 22:00. Partida va fi transmisă în direct de PRIME, unde va fi comentată în limba română și CANAL 3, unde va avea comentariul în rusă.