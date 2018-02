Fotbaliștii lui Bayern Munchen și-au felicitat fanii cu Anul Nou Chinezesc într-un mod inedit

foto: publika.md

Fotbaliștii lui Bayern Munchen nu au uitat de suporterii lor din China. Astăzi începe Anul Nou Chinezesc, care va fi influențat de către câinele de pământ.



Vedetele campioanei Germaniei, Manuel Neuer, Robert Lewandowski și Thomas Muller, au venit cu un mesaj de felicitare în limba chineză.



"Vă urăm toate cele bune în Anul Câinelui. Sperăm să aveți un an cât mai reușit"



"Sper ca toate visele să devină realitate"



"FC Bayern vă dorește tot ce este mai bun în noul an"



Bayern Munchen este lider autoritar în Bundesliga germană. Echipa lui Juup Heynckes are un avans considerabil, de 18 puncte, față de pe cea de-a doua clasată, RB Leipzig.



Bavarezii vor juca cu Besiktas Istanbul în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Manșa tur se va juca pe 20 februarie la Munchen.