Fotbaliştii echipei Petrocub-Hânceşti s-au antrenat sub conducerea unui instructor aerobic

Antrenament cu elemente de coregrafie! Fotbaliştii echipei Petrocub-Hânceşti au ieşit din vacanţă şi s-au pregătit sub conducerea unui instructor aerobic.

"Este inedit pentru o echipă de fotbal, însă dezvoltăm multe grupe de muşchi care sunt acţionate în teren", a declarat fundașul echipei Petrocub-Hâncești, Maxim Potârniche.

"Noi practicăm şi în sezonul competiţional aceste antrenamente. Sunt antrenamente la coordonare care este binevenită în fotbal. Se lucrează la forţă. Este un antrenament lejer, luând în consideraţie că este prima zi", a declarat antrenorul Petrocub-Hâncești, Lilian Popescu.

Jucătorii susţin că nu au acumulat multe kilograme în perioada sărbătorilor de iarnă.

"În această vacanţă am menţinut forma fizică. Am mers la sala de fitness şi am făcut antrenamente cu antrenor personal, cărui îi mulţumesc foarte mult. Mă simt foarte bine", a spus portarul Petrocub-Hâncești, Dumitru Celeadnic.

Mijlocaşii Alexandru Vremea şi Dan Pîslă sunt noile achiziţii ale formaţiei din Hânceşti.

"Am avut ceva oferte, mai multe verbale. Până la urmă am ales Petrocub, deoarece este o echipă, care cu adevărat m-a dorit şi am ajuns la un numitor comun", a spus mijlocașul Alexandru Vremea.

"Am venit aici, deoarece este o echipă cu ambiţii, echipă bună, va juca în cupele europene. Sper să facem o treabă bună împreună", a declarat mijlocașul Dan Pîslă.

Petrocub-Hânceşti s-a clasat pe locul trei în ultima ediţie a Diviziei Naţionale şi va debuta în vară în preliminariile Ligii Europei.