Rivali doar pe gazon! Fotbaliştii echipei Chelsea, Cesc Fabregas şi Pedro Rodriguez, vor să savureze un ceai londonez cu foştii lor colegi de la FC Barcelona.

Jucătorii spanioli vor întâlni "catalanii" în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.



"Cele mai bune relaţii le am cu Jordi Alba, Sergio Busquets şi Andres Iniesta. Aş vrea să servesc un ceai cu ei", a spus mijlocaşul Chelsea Londra, Pedro Rodriguez.



"M-am împăcat bine cu Gerard Pique încă din copilărie. Sunt prieten şi cu Lionel Messi. Acum câteva luni am devenit prieten cu Luis Suarez. Am relaţii bune şi cu Sergio Busquets, Jordi Alba şi Andres Iniesta", a spus mijlocaşul Chelsea Londra, Cesc Fabregas.



De partea cealaltă, jucătorii Barcelonei se concentrează doar asupra meciului.

"Dubla manşă este singurul lucru la care ne gândim noi. Este nevoie să facem două meciuri bune, iar toate gândurile noastre sunt legate de Liga Campionilor. Nu trebuie să ratăm ocaziile pe care ni le vom crea", a spus mijlocaşul FC Barcelona, Andres Iniesta.



Partida din capitala Angliei dintre Chelsea şi FC Barcelona se va juca marţi, 20 februarie, şi va fi transmisă în direct de CANAL 3 de la ora 21 şi 45 de minute.