Fotbaliștii clubului Sfântul Gheorghe Suruceni s-au calificat în semifinalele Cupei Moldovei

foto: realitatea.net

Fotbaliștii clubului Sfântul Gheorghe Suruceni s-au calificat în semifinalele Cupei Moldovei. După victoria cu 1-0 în deplasare în partida-tur, elevii lui Sergiu Cebotari au terminat la egalitate - scor alb, 0-0 - partida de acasă cu Milsami Orhei.



Jucătorii celor două echipe au ratat ocazii importante de a înscrie.

"Vulturii roşii" au trimis de două ori mingea în bară: o dată în laterală şi o dată în transversala. De partea cealaltă, gazdele au zguduit și ele o dată transversala, iar Vadim Cemîrtan nu a putut să-l învingă din apropiere pe portarul orheienilor Emil Tâmbur, preferând o execuție sofisticată unui șut puternic.



"Nu pot să spun că am fost mai puternici sau mai slabi. Este mai important că ne-am calificat mai departe. Meciurile de cupă diferă de cele de campionat. Am avut nevoie măcar de o remiză pentru a ajunge în semifinale", a spus antrenorul Sf. Gheorghe Suruceni, Sergiu Cebotari.



"Indeferent de acest sezon bun şi prestaţia noastră, sper ca la anul să ajungem în finală şi să jucăm un sezon foarte bun", a menţionat mijlocaşul Sf. Gheorghe Suruceni, Eugen Slivca.



"Nu ne-a ajuns măiestrie individuală pentru a marca, și puţin calm. Ăsta e nivelul nostru de astăzi. Trebuie să muncim mult, pentru că mari probleme cu organizarea jocului nu am avut. Băieţii au înţeles ce am vrut de la ei, s-au manifestat sută la sută", a spus antrenorul Milsami Orhei, Veaceslav Rusnac.



Într-una din semifinalele competiției, Sfântul Gheorghe Suruceni va întâlni formația Speranţa Nisporeni.