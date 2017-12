FOTBAL ÎN ULTIMA ZI DIN 2017: Formaţia condusă de Gaţcan nu le-a dat nicio şansă adversarilor

Joacă fotbal şi în timpul vacanţei de iarnă! Componenţii echipei naţionale a Republicii Moldova, printre care Alexandru Epureanu, Veaceslav Posmac, Alexandru Dedov şi Alexandru Gaţcan au respectat tradiţia şi au disputat la Chişinău un meci amical. S-a întâmplat chiar în ultima zi a anului 2017.

Fiecare echipă a avut în lot câte şase jucători, iar golurile trebuia să fie înscrise dintr-o atingere.

Formaţia condusă de Gaţcan nu le-a dat nicio şansă adversarilor şi s-a impus la 8 goluri diferenţă.

"Azi am câştigat fără şanse. Într-un noi câştigăm, apoi câştigă alţii. Nu este principal cine câştigă. Principal să ne simţim bine", a spus fotbalistul echipei naţionale, Alexandru Gațcan.

"La sfârşitul anului petrecem anul vechi. Ne întâlnim la sfârşit de an cu toţi prietenii. Facem un meci, mergem la saună şi ne dorim unul altuia sănătate în anul care vine", a spus fotbalistul echipei naţionale, Eugeniu Cebotaru.



"Am pierdut, dar asta nu înseamnă că nu am fost serioşi sau ne-am distrat. Băieţii au fost mai buni azi. Bravo lor!", a spus, fotbalistul echipei naţionale, Alexandru Epureanu.

Cel mai bun marcator a fost Victor Golovatenco ,care este fundaş de meserie .

El s-a retras de la selecţionata noastră în luna martie după amicalul cu Turcia.