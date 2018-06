FOTBAL AMERICAN LA CHIŞINĂU. Echipa Sentinels organizează un training camp

Fotbalul american este cel mai iubit şi cel mai popular gen de sport în Statele Unite. Spre exemplu, finala Super Bowl este cel mai vizionat eveniment sportiv, atrăgând peste 100 de milioane de telespectatori.



Nu toată lumea de la noi cunoaște, însă, că fotbalul american se practică şi în Republica Moldova. În 2011 în ţara noastră a fost înfiinţată echipa Chişinău Sentinels, care deocamdată este singura echipă de fotbal american din ţară. În aceste zile, componenţii echipei au reuşit să organizeze în premieră un ”training camp”, iar invitat a fost antrenorul Daryl Hayes, cu o experienţă de 20 de ani.



"Prin intermediul acesteui eveniment vrem să începem să promovăm şi să mergem prin toate regiunile ţării şi la Chişinău să dezvoltăm acest gen de sport, care este mai puţin popular în Republica Moldova", a spus membrul echipei Chişinău Sentinels, Alexandru Hriptun.



Hayes a venit prima dată în ţara noastră, însă astfel de activităţi a mai petrecut în Nigeria şi Chile, iar în urmă acestor vizite, unii jucători-elevi au fost invitaţi în Statele Unite pentru scihmb de experienţă. El a aflat despre echipa cihişinăuiană Sentinels de pe internet, însă ştia că în Republica Moldova se practică acest gen de sport. Mai mult, Hayes deja a aflat şi cum sunt bucatele tradiţionale de la noi.



" Mulţi dintre jucătorii locali depun mult efort şi sunt nerăbdători să înveţe multe lucruri… Am încercat deja zeama, care este supă de pui. Ne-a plăcut foarte mult. Cu siguranţă vom încerca şi alte bucate tradiţionale moldoveneşti şi ne vom cufunda în cultura ţării voastre. În calitate de americani, noi nu prea ştim multe lucruri despre Republica Moldova, deşi ar trebui. Totuşi, am avut parte de multă ospitalitate şi suntem fericiţi că ne aflăm aici", a spus antrenorul Daryl Hayes.



La seminarul condus de cunoscutul antrenor au participat zeci de amatori a acestui gen de sport, atât începători, cât şi din cei cu experienţă.



"De la început eram doar curios să văd ce reprezintă acest gen de sport. La TV arată foarte violent, iar din ceea ce mi se povestea am înţeles că e interesant. E un joc de echipă şi strategie. Un fel de şah pe teren. Cam asta şi mă ţine", a spus jucător de fotbal american, Victor Bujoreanu.



La lecţiile oferite de Hayes au venit şi componenţi ai unor echipe din Ucraina.



" Ne-au invitat băieţii de la echipa Sentinels. Suntem în relaţii prieteneşti, ne antrenăm împreună. Facem schimb de experienţă şi iată ei ne-au invitat, spunându-ne că va fi foarte interesant şi că va veni un antrenor din America. La noi aşa ceva nu se organizează. Din acest motiv am decis să venim" , a spus preşedinte clubul Şturm Odesa, Serghei Baiol.



”Training camp”-ul de la Chişinău va dura până duminică seara.