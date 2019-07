Fostul vicepreşedinte american Joe Biden prezintă un plan de reformă a sistemului medical

Fostul vicepreşedinte american Joe Biden, în prezent cel mai bine cotat candidat democrat înscris în cursa pentru prezidenţialele din 2020, a dezvăluit un plan de reformă a sistemului de asigurări medicale cu o valoare estimată de 750 miliarde de dolari, bani care ar fi obţinuţi în parte din creşterea taxelor pentru cei mai bogaţi americani, relatează luni Reuters şi dpa.Campania lui Biden a oferit presei din SUA un rezumat al acestui plan, înainte de prezentarea sa oficială luni. Proiectul lui Biden, care a fost vicepreşedintele lui Barack Obama timp de opt ani, are la bază planul emblematic al acestuia pentru sistemul medical american, Affordable Care Act, cunoscut ca Obamacare, pe care actualul preşedinte republican Donald Trump a încercat fără succes să-l abroge, angajându-se însă că va face acest lucru dacă va fi reales anul viitor.Planul fostului vicepreşedinte democrat nu îmbrăţişează abordarea "Medicare for All" (Asistenţă medicală pentru toţi) favorizată de unii din rivalii săi la nominalizarea pentru prezidenţiale, dar dispune şi de o opţiune publică în baza căreia americanii se pot înscrie într-un sistem de sănătate subvenţionat de guvern, care ar coexista cu asigurările private, scrie agerpres.ro Planul ar permite înscrierea în sistemul subvenţionat a unui număr mai mare de americani din clasa medie şi medie-superioară, ridicând actualul plafon de venituri pentru potenţialii beneficiari şi scăzând totodată suma maximă pe care familiile o pot cheltui pe asigurările de sănătate de la 9,86% din venituri la 8,5%. Proiectul lui Biden estimează că o familie formată din 4 persoane, cu un venit de 110.000 de dolari pe an, ar economisi în medie 750 de dolari pe lună din costurile de asigurare.Se are în vedere de asemenea extinderea acoperirii gratuite la 4,9 milioane de americani săraci din 14 state care nu au fost cuprinşi în programul Medicaid, destinat adulţilor cu venituri scăzute, în condiţiile în care câteva state predominant conservatoare se opun în prezent extinderii acestui program, ceea ce a făcut ca milioane de locuitori fără posibilităţi din Texas, Florida şi alte state să fie lăsaţi fără asigurări medicale. Planul Biden prevede practic ocolirea unei decizii a Curţii Supreme a SUA conform căreia guvernul federal nu le poate cere statelor extinderea Medicaid.Proiectul ar mai permite, între altele, negocierea directă cu companiile farmaceutice pentru a asigura preţuri mai mici pentru vârstnici, un alt aspect interzis în momentul de faţă. Administraţia Trump, deşi şi-a propus între priorităţi scăderea preţurilor la medicamente, nu a făcut până în prezent decât paşi minori în această direcţie.Americanii vor putea totodată, potrivit acestui plan, să cumpere din străinătate medicamente pe bază de reţetă.Lunile următoare, Joe Biden intenţionează să prezinte şi propuneri legate de alte probleme de sănătate publică, inclusiv cu privire la cancer şi boala Alzheimer.