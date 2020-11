Fostul selecționer al Moldovei, Igor Dobrovolski ar fi putut juca pentru echipa națională a Italiei

Fostul selecționer al Moldovei, Igor Dobrovolski, ar fi putut evolua pentru echipa națională a Italiei în perioada lui de glorie, pe când juca fotbal.Dezvăluirea a fost făcut de fostul antrenor al Daciei într-un interviu acordat cunoscutului vlogger rus, dar și fost fotbalist, Evghenii Savin.Dobrovolski primise oferta în 1990, atunci când deja avea în palmares titlul olimpic, dar și cel de Campion European câștigat cu naționala de tineret a Uniunii Sovietice."Singura ofertă clară a fost din partea Italiei. Au venit niște persoane care m-au întrebat dacă nu vreau să joc pentru echipa națională a Italiei. Imediat după Campionatului European de tineret. Prietenii din copilărie cu care am jucat de la 16 ani la naționalele de juniori, dar și Dinamo, anume ei m-au determinat să iau o altă decizie."În același an, Dobrovolski a fost vândut de Dinamo Moscova la Genoa pentru o sumă fabuloasă pentru acea vreme. Astfel, transferul lui a fost mai scump decât a lui Gheorghe Hagi la Real Madrid sau a lui Hristo Stoicikov la Barcelona."Eu nu am înțeles nimic atunci. Eram tânăr. Pe mine m-au trimis acolo. M-au vândut. Din câte am auzit era vorba de șapte milioane."Ulterior, el a fost împrumutat în Spania la Castellon. După o perioadă scurtă petrecută la "Albinegres" a avut ofertă de a evolua pentru Real Madrid. Totuși, mai târziu, peste câțiva ani a ajuns în capitala Spaniei, doar că la Atletico."Nu regret niciun pas făcut în carieră, doar de un lucru îmi pare rău. Singura greșeală este că am plecat de la Atletico Madrid. Nu am făcut-o de dragul transferului la Fortuna Dusseldorf, dar pur și simplu am vrut să plec de la Atletico."Igor Dobrovolski a dezvăluit vloggerului rus și prima care a luat-o pentru câștigarea titlului olimpic la Seul. Atunci, echipa națională a Uniunii Sovietice a învins Brazilia în finală."Au promis câte 14 mii. Dar ei de asta au și promis o asemenea sumă, că nu se așteptau că vom câștiga. Ne-au redus primele de 2 ori și jumătate. Când am aflat că baschetbaliștii au luat câte două mii de dolari pentru un meci fabulos, atunci noi ne-am mulțumit și cu șase mii de dolari. Am zis atunci bine măcar că am luat șase mii."Igor Dobrovolski este în prezent antrenor la Dinamo-Auto Tiraspol, iar în acest an a devenit cetățean al Republicii Moldova.