Fostul şef al DOS îi răspunde lui Andrei Năstase: A spus minciuni, a abuzat de funcție și a lichidat fără nici un temei juridic o subdiviziune

Fostul şef al Direcţiei nr. 5 (DOS) a venit cu o reacţie pe Facebook, după ce Ministrul de interne Andrei Năstase a lichidat, astăzi, subdiviziunea Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi a lăsat în stradă 63 de poliţişti. Valeriu Cojocaru a răspuns la toate acuzaţiile, pe care Năstase le-a adus angajaţilor din această instituţie.

"Mă voi expune după consecutivitatea celor declarate de Nastase astăzi în cadrul clounadei ieftine organizate în sediul MAI:

- A declarat ca s-a adresat cu un demers oficial în calitatea de ministru al Afacerilor Interne către ex-Procurorul General Eduard Harunjen, potrivit căruia i-a solicitat inițierea unei anchete ample pe marginea investigațiilor jurnalistice publicate în spațiul public de către portalul rise.md, în această investigație figurează nemijlocit și numele lui Andrei Nastase, deci ca să-i deie importanță acestui document și să mai cîștige cîteva dividente politice a semnat demersul din numele ministrului de interne, desi se află în conflict de interese fiind vizat nemijlocit, trebuia să facă un denunț ca cetățean de rind, nu să folosească funcția deținută pentru a-și rezolva interesele personale, este un abuz din partea lui Nastase;

- Ce ține de controlul frontal inițiat la indicația lui Năstase asupra activității Direcției 5, a fost unul nelegitim, deoarece In conformitate cu prevederile pct.9 din HG nr. 693 din 30.08.2017, conducerea Ministerului este exercitata de către ministru. Or, potrivit subpct. 4) si 11) al pct.9 ministru asigura coordonarea , supravegherea si controlul activității administrației publice in domeniul de activitate încredințate Ministerului pentru realizarea misiunii, prin emiterea in mod unipersonal si in limitele competentei sale a ordinelor, dar nici decum controlul activității speciale de investigații care cade sub incidența legii speciale. Astfel, potrivit art. 5 Alin. (3) al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative , normele juridice speciale sint aplicabile in exclusivitate subiectilor strict determinați. In caz de divergenta între o norma generală si o norma specială , care se conțin in acte normative de același nivel, se aplica norma specială. In cazul dat se face trimitere la art.1 al Legii nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații, in care este cert stabilit ca activitatea specială de investigații reprezintă o procedura cu caracter secret, iar potrivit art. 6 al legii prenotate , activitatea specială de investigații se efectuează de către ofițerii de investigațiii ai subdiviziunilor specializate din cadrul MAI. Art. 17 alin.(2) al Legii nr.59 din 29.03.2012 stipulează ca nimeni nu are dreptul sa intervină in acțiunile legitime ale ofițerilor de investigații , cu excepția persoanelor nemijlocit împuternicite prin lege. Controlul asupra exercitării Legii nr.59 /2012 se efectuează de către procurori, norma prevăzută in art.39 . Cu referire la controlul departamental este necesar de menționat ca acesta se realizează in conformitate cu art.40 de către conducătorul organului ce efectuează activitatea specială de investigații, deci, deciziile primite în rezultatul acestui control sunt ilegale și nule, mai corect un abuz din partea ministrului pentru care v-a răspunde în fața legii;

- Cu referire la cifra de peste 28 000 de accesări vociferate de către Nastase, pot să spun că ea corespunde realității și dacă să repartizăm uniform la 63 de angajați se primește că au accesat fiecare collaborator cite 15 persoane, agenți economici ș.a. pe lună. Cifra de accesări este așa de mare din considerentul că DOS îî sunt atribuite competențe de avizare a judecătorilor în baza Legii 544 din 20.07.1995 cu privire a statutul judecătorului, avizarea candidaților la funcții publice în baza Legii 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice, avizarea acreditării jurnaliștilor străini care doresc să activeze pe teritoriul RM în baza HG nr.359, verificarea persoanelor care solicită obținerea cetățeniei RM, acreditarea observatorilor la alegerile din RM, toate aceste activități legate de avizare necesită accesarea persoanelor pe bazele de date conform legii, era bine ca Nastase să cunoască și această ca să nu vorbească prostii la briefing despre lipsa temeiurilor legale. Mai mult ca atît, membrii comisiei de control nu au avut acces la justificările înscrise în registrele de accesare, ei au verificat numai corectitudinea întocmirii lor și anume: nr.de inventariere și prezența rubricilor conform prevederilor actului normativ intern, așa că Nastase exprimîndu-se că nu au fost prezentate registrele corespunzătoare a mințit fără rușinare o țară întreagă. Un caz foarte grav care a avut loc în procesul petrecerii acestui control este,că conducătorul secției probleme speciale a MAI comisar Igor Călugări nu a scris personal rapoartele pe încălcările chipurile depistate la accesarea persoanelor, lui i-au fost prezentate rapoartele deja perfectate de conducerea comisiei de control și impus să semneze sub presiunea că v-a fi concediat, ulterior Igor Calugări s-a concediat din MAI deoarce nu a dorit să fie complice la fărădelegile ortacilor lui Nastase, deci ceia ce a adus la cunoștință Nastase este un fals. Mai mult ca atît, Nastase nu avea dreptul astăzi să vorbească despre legalitatea accesărilor,deoarece, el personal la 15.07.2019 prin rezoluția sa a dispus lui Gheroghe Balan să inițieze anchetă de serviciu întru stabilirea legitimității accesărilor, Balan la rîndul său a dispus petrecerea anchetei de servciu Direcției inspectare efectiv a IGP, care la moment se află în faza de desfășurare, deci nu este finisată încă, concluziile controlorilor nu sunt, asistăm stimați cetațeni la un show ieftin a celui mai minciunos și incompetent ministru din istoria MAI, s-a făcut de rîs în fața unei întregii Țări semnînd un ordin illegal de lichidare a Direcției nr.5 și totodată a fixat public o probă de abuz de serviciu în atenția procurorilor .În rezultatul acestui control abuziv, posibil datele de identitate a persoanelor accesate au devenit cunoscute unor terțe persoane fiind încălcate prevederile legii 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, care nu erau în drept să le cunoască, astfel aceste informații pot fi folosite în scopuri criminale.

- Ce ține de Regulamentul Direcției nr. 5 pot să comunic, că înainte de a fi pus în aplicare a fost avizat de către toate structurile de resort din cadrul IGP și anume angajații DOS au activat în strictă conformitate cu prevederile lui.

- Reprezentanții PG trebuie să se autosesizeze conform legii în privința acțiunilor ilegale a lui Nastase și să le atribuie o calificare juridică conform prevederilor Codului penal;

Să nu îndraznești Nastase să te răfuiești cu mine în așa mod abuziv și incompetent cum ai procedat cu această Direcție, cu acești angajați,eu sunt ofițer adevărat și imi ajunge răbdare și putere să lupt cu fărădelegile pe care le comiți.", a scris Cojocaru.