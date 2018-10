Fostul şef al AO Lăstăraş a primit 30 de zile de arest preventiv pentru abuz în serviciu

Fostul şef al Asociaţiei Obşteşti "Lăstăraş", reţinut ieri de Centrul Naţional Anticorupţie, a primit 30 de zile de arest preventiv pentru abuz în serviciu. Bărbatul neagă în continuare toate acuzaţiile care i se aduc.



”Asociația ”Lăstăraș” a lucrat 22 de ani în cadru legal și niciodată nu a încălcat legislația. Eu lucrez de la 15 ani. Toate imobilele sunt cumpărare legal, sunt transferuri bancare. Puteți să vedeți veniturile mele oficiale, eu pot să le public”, a declarat Dorian Bogașevschi, fostul şef al Asociaţiei Obşteşti "Lăstăraş".



Dorian Bogaşevschi are o avere impresionantă. Ofiţerii CNA au ridicat peste jumătate de milion de lei, în diferită valută, de la domiciliu acestuia. La fel, au fost efectuate percheziţii în alte opt imobile care i-ar aparţine, zece automobile, vile date în chirie la o bază de odihnă de la Vadul lui Vodă, o şcoală privată, dar şi alte afaceri care îi aparţin familiei acestuia. Procurorii anticorupţie au mai ridicat 10 arme, documente şi acte contabile. Bărbatul este acuzat că în perioada 2015-2017 ar fi colectat de la părinţii copiilor care frecventau grădiniţa nr.199 până la 1400 de lei lunar pentru activităţi extracuriculare, care nici măcar nu aveau loc. Câţiva părinţi au confirmat faptul că li se cereau sume exorbitante pentru servicii inexistente.



"Era foarte vizibil acest lucru, chiar domnii nu se sfiau să vină cu maşini luxoase aici, la serviciu. Era o problemă pentru că te uitai în jur la grădiniţele private unde într-adevăr se achită bani pentru ceva real, se observa diferenţa. Adică veneai ca la o grădiniţa de stat dar era ideea că era una privată. "



"Pentru serviciile pe care ei le ofereau, nu se merita să achiţi 1400 de lei. Eu eram de-acord să achit dacă se făceau nişte cursuri de engleză, dar eu să văd rezultat la copilul meu. Nu engleza nu se făcea. "



"Când am venit la grădiniţă, era ceva obligatoriu să încheiem un contract ca să meargă copilul la cursurile astea. "



Imediat după ce fostul şef al Asociaţiei Obşteşti a fost reţinut, mama acestuia, care lucra metodistă în grădiniţă, şi-a dat demisia. Femeia era sub lupa direcţiei educaţie a primăriei, după ce acum jumătate de an, mai mulţi părinţi s-au plâns de sumele enorme care se solicită în instituţie. Între timp, soţia bărbatului, care este director al grădiniţei "Lăstăraş", a plecat în concediu de îngrijire a copilului. Dacă va fi găsit vinovat de abuz în serviciu, Dorian Bogaşevschi riscă până la șase ani de închisoare.

PUBLIKA.MD amintește că bani, apartamente, maşini, arme, o bază de odihnă la Vadul lui Vodă, o şcoală privată şi alte afaceri, care aparţin familiei fostului şef al AO "Lăstăraş", sunt bunurile care au fost supuse percheziţiilor de către ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie.

Ofiţerii CNA şi procurorii investighează modul în care mai mulţi părinţi, copiii cărora frecventează grădiniţa 199 Lăstăraş, au fost obligaţi să achite între 1.200 şi 1.400 de lei lunar în fondul Asociaţiei pentru diferite activităţi. În afară de aceste taxe, părinţii achitau şi pentru alte necesităţi ale grădiniţei, iar dacă refuzau erau ameninţaţi cu transferarea copiilor în grupe slab dotate sau cu exmatricularea din instituţia preşcolară.