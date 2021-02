Fostul procuror anticorupţie Roman Statnîi, din nou în faţa magistraţilor. Apărarea cere cercetarea lui în stare de libertate

Fostul procuror anticorupţie Roman Statnîi, acuzat de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi exces de putere, a fost adus astăzi din nou în faţa magistraţilor. Aceştia urmează să decidă dacă îl vor cerceta în libertate, aşa cum a cerut avocatul său, sau îi va fi prelungită măsura de arest preventiv la domiciliu cu încă 30 de zile. Statnîi pledează în continuare nevinovat.

Procurorul de caz spune că urmărirea penală continuă şi că există probe suficiente pentru a fi prelungit arestul.



"Este bănuit de comiterea a patru infracţiuni, fals în acte publice, depăşirea atribuţiilor de serviciu, reţinerea ilegală a unei persoane şi tragerea la răspundere penală, cu bună ştiinţă, a unei persoane nevinovate. Pentru asta legea prevede pedeapsă până la zece ani, în penitenciar de tip semiînchis."



Avocatul lui Statnîi, Sergiu Moraru, are altă părere.



"Am solicitat instanţei să constate lipsa oricărui temei de a prelungi măsura preventivă şi să constate că, de fapt, nici nu a existat vreun temei. Nu a fost nicio tentativă de urmărie penală şi nici nu s-a eschivat pentru că nici nu ne-au chemat, de fapt."



Roman Statnîi, prezent la şedinţa de judecată, a declarat că dosarul ar fi unul fabricat politic.



"Consider că este vorba despre o răzbunare din partea domnului Stoianoglo. Dumnealui este vizat într-un proces civil şi are calitatea de pârât. Obiectul acestei răzbunări este faptul că prin acţiunea şi expunerea publică, mi-a fost atinsă onoarea şi demnitatea, iar eu l-am atacat pentru asta în instanţa de judecată."



Solicitată pentru o reacţie la aceste acuzaţii, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Maria Vieru, a declarat că instituţia respinge acuzaţiile deplasate.

Roman Statnîi a fost reținut în 26 ianuarie, fiind învinuit că, în interesul altor persoane, ar fi deposedat de 1,8 milioane de euro pe un cetăţean rus, director al unei fabrici de conserve.

Potrivit procurorilor, Statnîi a fabricat un dosar penal pe numele omului de afaceri, care ulterior a fost condamnat pentru escrocherie. Atunci, Statnîi i-ar fi promis acestuia că-l va ajuta să-şi rezolve problemele, dacă va ceda altor persoane bunurile şi banii pe care îi are.