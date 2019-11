Fostul preşedinte brazilian Lula ar putea ieşi din închisoare în urma unei decizii a Curţii Supreme

, scrie agerpres.ro. Magistraţii acesteia au declarat joi seară ca neconstituţională prevederea conform căreia o persoană poate fi încarcerată înainte de epuizarea tuturor căilor de atac, după ce condamnarea a fost confirmată în apel.Decizia, foarte aşteptată, a fost obţinută după dezbateri îndelungate, cu un scor de 6 la 5.Ea ar putea implica eliberarea a încă aproape 5.000 de deţinuţi, însă nu automat, fiecare caz urmând să fie evaluat de un judecător de aplicare a pedepselor.Lula (74 de ani), care ispăşeşte o pedeapsă de 8 ani şi 10 luni de detenţie, a fost încarcerat în aprilie 2018, la scurt timp după condamnarea sa în apel, chiar dacă mai are dreptul la recurs în faţa unor instanţe superioare.Imediat după anunţarea deciziei Curţii Supreme, avocaţii lui Lula au declarat că vor cere 'eliberarea fostului preşedinte încarcerat în mod injust de 579 de zile'.Printre deţinuţii care ar putea fi puşi în libertate se află zeci de persoane condamnate, ca şi fostul preşedinte, în ancheta anticorupţie 'Lavage Express'.Lula a fost acuzat că a beneficiat de un apartament de lux într-o staţiune turistică în apropiere de Sao Paolo, în schimbul acordării de contracte unei companii din grupul de construcţii BTP Odebrecht.Fostul preşedinte şi-a declarat în permanenţă nevinovăţia, afirmând că este victima unui complot pentru a-l împiedica să revină la putere.Gleisi Hoffmann, preşedinta Partidului Muncitorilor (PT), fondat de Lula în 1980, a salutat decizia Curţii Supreme, care 'întăreşte democraţia şi Constituţia, ameninţate de guvernul de extremă dreapta' al preşedintelui Jair Bolsonaro.Decizia Curţii Supreme braziliene a fost salutată şi de noul preşedinte argentinian, peronistul de centru-stânga Alberto Fernandez, care l-a vizitat pe Lula în închisoare în campania electorală, provocând iritarea lui Bolsonaro.'Îi absolvim pe bandiţi şi îi dezarmăm pe cetăţeni', a reacţionat Eduardo Bolsonaro, fiul preşedintelui brazilian, referindu-se la rezistenţa parlamentului de a relaxa legislaţia privind deţinerea şi purtarea armelor de foc.Lula era favorit în sondaje pentru alegerile prezidenţiale din octombrie 2018, la care nu a putut însă în cele din urmă să participe, asistând neputincios la victoria extremistului de dreapta Jair Bolsonaro.Acesta l-a ales ca ministru al justiţiei pe Sergio Moro, fostul judecător care îl condamnase pe Lula în primă instanţă în iulie 2017.Decizia Curţii Supreme 'este o lovitură dură pentru Sergio Moro, care era încă atotputernic acum şase luni', a scris pe Twitter jurnalistul american Glenn Greenwald, al cărui site The Intercept Brasil se află la originea dezvăluirilor care pun sub semnul întrebării imparţialitatea fostului judecător. Site-ul de investigaţii a început să publice în luna iunie schimburi de mesaje ce arătau o conivenţă între Sergio Moro şi procurorii responsabili cu ancheta 'Lavage express'.Eliberarea lui Lula ar modifica scena politică din Brazilia, unde opoziţia nu îşi mai face practic auzită vocea după instalarea în funcţie a lui Bolsonaro în ianuarie. Lula are în continuare milioane de simpatizanţi, mai ales în nord-estul defavorizat.