Fostul președinte al țării, Igor Dodon, ar putea ajunge din nou în arest la domiciliu

Procurorii solicită înlocuirea măsurii privind obligarea de a nu părăsi țara cu arest la domiciliu în privința fostului șef al statului Igor Dodon. În acest sens, ei au înaintat, astăzi, un demers la Curtea Supremă de Justiție, privind înlocuirea măsurii preventive a fostului președinte al țării.

La 19 ianuarie, apărătorii lui Igor Dodon în ședință de judecată au înaintat o cerere prin care au solicitat încuviințarea acestuia să părăsească Republica Moldova, în perioada 28 ianuarie – 05 februarie, pentru a asigura un tratament de reabilitare post Covid-19, în România, a fiului său, anexând în acest sens un șir de acte ce ar confirma necesitatea deplasării peste hotare.

Totodată, avocații și Igor Dodon au motivat necesitatea încuviințării părăsirii prin prezentarea unei Trimiteri-Extras.

În ședința de judecată procurorii au solicitat audierea medicului, însă instanța a respins cererea respectivă.

La 25 ianuarie, medicul a cărui nume și prenume era indicat în documentul medical a declarat că nu-i este cunoscut pacientul și că ar fi aplicat ștampila la rugămintea unei colege care se află în relații apropiate cu familia Dodon. Totodată, aceasta a menționat că procedurile indicate în Trimitere-Extras nu sunt necesare de a fi efectuate peste hotare, acestea fiind disponibile în Republica Moldova.

În aceste circumstanțe, astăzi, 26 ianuarie, procurorii au efectuat ridicări de documente și dispozitive informatice, astfel că toate acțiunile vor fi examinate prin prisma săvârșirii infracțiunii de confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale care acordă drepturi, în acest sens fiind inițiat un proces penal.

Reacția lui Igor Dodon: „Nimic sfânt, fără rațiune, de respectare a legii nici nu miroase”

După decizia Procuraturii Anticorupție, fostul șef al statului a venit cu o reacție, prin care se arată nedumerit și, totodată, extrem de revoltat. El a calificat acțiunile procurorilor, întreprinse la data de 25 ianuarie, drept ilegale și lipsite de respect.



„La indicațiile Maiei Sandu și Veronicăi Drăgălin, ieri, 25 ianuarie, procurorii au făcut o percheziție la medicii care i-au prescris fiului meu tratamentul, i-au audiat și au deschis arhiva. Timp de câteva ore, medicii au fost terorizați, presați și amenințați cu dosare penale și teste la detectorul de minciuni. Medicii și lucrătorii medicali au rămas în lacrimi, speriați de comportamentul revoltător al procurorilor. Doamna Dragalin nu are suficientă hârtie, nu are oameni care să investigheze furtul unui miliard, spălătorie și alte dosare importante, dar are timp și energie să-i instruiască pe procurorii de buzunar să-și bată joc de familia mea, de medici, pur și simplu pentru că au pus un diagnostic și au prescris tratament”, a scris Dodon într-o postare.

La data de 19 ianuarie, judecătorii Curții Supreme de Justiție au încuviințat cererea lui Igor Dodon de a părăsi țara. Fostul președinte urma să plece în afara țării pentru cîteva zile, în perioada 28 ianuarie – 5 februarie.