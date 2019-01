Fostul preşedinte al Renault, Carlos Ghosn denunţă un complot al şefilor de la Nissan care a dus la arestarea sa

În primul său interviu, acordat miercuri cotidianului financiar japonez Nikkei din închisoarea din Tokyo, unde se află începând din data de 19 noiembrie, Ghosn a recunoscut că a existat un plan care viza integrarea Renault, Nissan şi Mitsubishi Motors, adăugând că acest plan a fost discutat cu directorul Nissan, Hiroto Saikawa, în luna septembrie a anului trecut. Ghosn susţine că a dorit să îl includă şi pe directorul general de la Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, în aceste discuţii, însă "Saikawa a dorit ca discuţiile să se desfăşoare faţă în faţă".Carlos Ghosn a fost arestat în Japonia pe 19 noiembrie 2018, fiind bănuit de o serie de nereguli financiare în calitate de preşedinte al constructorului auto japonez Nissan, partenerul Renault. Ghosn este acuzat în special că a primit plăţi în valoare de 7,82 milioane euro prin intermediul Nissan-Mitsubishi B.V., o societate mixtă cu sediul în Olanda.Lui Ghosn i s-a permis să vorbească timp de 20 de minute cu jurnaliştii de la cotidianului financiar japonez Nikkei. În cursul acestui interviu, Ghosn a respins acuzaţiile de nereguli financiare care i se aduc precizând că plăţile de care a beneficiat au fost făcute dintr-un fond de rezervă aflat la dispoziţia directorului general, subliniind că acest fond nu este "o cutie neagră" şi că patru oficiali au aprobat plăţile făcute. Cu privire la societatea mixtă Nissan-Mitsubishi B.V., Ghosn a spus că aceasta a fost înfiinţată în scopul realizării de sinergii între partenerii alianţei şi nu în scopul efectuării de plăţi, adăugând că acuzaţiile privind efectuarea unor plăţi incorecte sunt o "distorsionare a realităţii".Cu privire la acuzaţiile privind achiziţionarea unor proprietăţi de lux în Rio de Janeiro şi Beirut, care potrivit Nissan au fost plătite în mod incorect printr-o subsidiară, Ghosn a spus că aceste achiziţii au fost aprobate de departamentul juridic al Nissan. Ghosn a justificat achiziţionarea acestor case pe motiv că avea nevoie de un loc sigur unde să poată lucra atât în Brazilia cât şi în Liban. "Am făcut ceva incorect? Nu sunt avocat şi nu ştiu cum pot fi interpretate aceste fapte", a spus Ghosn, scrie agerpres.ro Chiar dacă Tribunalul din Tokyo a respins, în repetate rânduri, cererea de eliberare pe cauţiune depusă de Carlos Ghosn, considerând că acesta ar putea fi tentat să se sustragă justiţiei japoneze, Ghosn a insistat miercuri că nu există riscul să fugă sau să distrugă dovezi. "Nu voi fugi. Mă voi apăra. Toate dovezile sunt la Nissan iar Nissan interzice tuturor angajaţilor să vorbească cu mine", a declarat Ghosn.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producător mondial de automobile. În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.