Fostul premier Vlad Filat rămâne în libertate

Vlad Filat rămâne în libertate. Curtea de Apel Chişinău a respins recursurile depuse de Penitenciarul 13 și de Administrația Națională a Penitenciarelor, prin care s-a cerut suspendarea hotărârii de eliberare condiționată a fostului premier. Decizia instanţei de judecată este irevocabilă.

La şedinţa de judecată a participat Vlad Filat, dar şi mai mulţi susţinători ai acestuia care au aplaudat după ce magistraţii au anunţat decizia.

După şedinţă, fostul premier a fost întrebat de jurnalişti ce crede despre decizia instanţei.

Totodată, Vlad Filat a spus ce va face mai departe după ce Curtea de Apel Chişinău a respins recursul înainte de termen.

"Eu cred că sunt prea mulţi care mă vor în puşcărie, sunt multe persoane care au făcut denunţuri şi declaraţii mincinoase la adresa mea. Eu am spus că suspendarea mea din politică nu înseamnă că este suspendată şi activitatea mea cu care m-am ocupat foarte mulţi ani. Activitatea mea o voi decide, dar cu certitudine voi fi plenar împreună cu colegii din PLDM, partid care a fost lovit şi nedreptăţit. Tot timpul trebuie să fii pregătit, iar acum am venit mai pregătit ca prima dată. Sper că în curând voi avea comunicarea CEDO, cred că dosarul meu va fi rejudecat, astfel încât întreaga societate să vadă cum am fost judecat. Cum am ajuns după gratii fără nicio probă. Cine şi cum îmi vor reda cele 50 de luni din viaţă care pur şi simplu mi-au fost furate?"