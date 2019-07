Fostul Premier Pavel Filip cere ca guvernul Sandu să facă public acordul cu FMI. Despre acest lucru a scris pe pagina de Facebook, menționând că în perioada când el conducea guvernul, Maia Sandu a încercat să blocheze acest acord.

"Iarna nu-i ca vara, nici la guvernare nu e ca în opoziție. Mă surprinde cât de repede își schimbă noua putere convingerile și valorile.



Acum 3 ani, când țara se afla în criză, purtam discuții cu FMI pentru negocierea unui nou acord de finanțare.

Actualul prim-ministru, pe atunci politician de opoziție, le cerea celor de la FMI să nu dea bani țării, să nu dea bani cetățenilor. A fost pe bună dreptate acuzată atunci de “neobolșevism”, potrivit căruia “cu cât mai rău pentru țară, cu atât mai bine pentru noi”. Am considerat atunci această solicitare drept cinică și iresponsabilă și cred la fel și acum.

Banii de la FMI trebuie să vină în țară. Doar că, ACUM că sunt la putere, sper că noii guvernanți nu și-au schimbat principiile și vor ține cont de exact aceleași solicitări pe care le-au făcut și atunci. Le redau in corpore:



“Înainte să finalizeze acordul de împrumut, FMI trebuie să facă pași concreți pentru a se asigura că banii nu vor fi delapidați de politicienii corupți. Pentru asta, solicit în mod insistent două lucruri:



1) Asigurarea transparenței procesului. Pornind de la experiența proastă a Programului de Evaluare a Sectorului Financiar din 2014 care a fost publicat doar 2 ani mai târziu, astfel ascunzând cetățenilor Republicii Moldova adevărul despre sistemul bancar, cer ca toate documentele referitoare la procesul de negocieri să fie făcute publice fără întârziere.



2) Responsabilizarea autorităților. Noi nu credem că acești politicieni vor respecta legea și vor folosi banii FMI în mod corect. Solicit desemnarea unei terțe părți în calitate de administrator care să supravegheze distribuirea fiecărui ban împrumutat și să informeze adecvat publicul larg.

Împrumutul FMI trebuie să ajute cetățenii, nu politicienii de la putere.”



Subscriu sub fiecare cuvânt. Vă pronunțați pentru transparență și responsabilitate. Să le vedem!



În 2016 am publicat acordul cu FMI, iar ministrul Finanțelor, cel al Economiei și guvernatorul BNM au ieșit public ca să explice fiecare subiect din acord.

Vom vedea și noi zilele acestea care sunt concret angajamentele pe care și le-a luat Guvernul (apropo, fără mult discutata transparență sau măcar consultări cu mediul de afaceri)? Care sunt estimările, analizele care justifică noile măsuri fiscale? Pentru că până acum am înțeles că singura problemă e că am majorat salariile la oameni.



PS: Rămân valabile și ACUM și alte fraze din acea scrisoare din 2016:

“Există indicii serioase că unele persoane de la putere sunt implicate în acest furt.

Împrumutul va crește datoria țării, fără să contribuie la îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor”, a scris Pavel Filip pe pagina sa de Fcaebook.