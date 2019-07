Fostul premier pakistanez Shahid Khaqan Abbasi, arestat pentru corupţie

, scrie agerpres.ro. Fost ministru al petrolului, Abbasi a preluat conducerea ţării în august 2017, înlocuindu-l pe Nawaz Sharif, un apropiat al său şi care fusese destituit din funcţia de premier sub acuzaţii de corupţie. El a rămas în fruntea ţării până în vara anului 2018, când în locul lui a fost ales fostul campion la cricket Imran Khan.Abbasi "a fost arestat şi ar urma să se prezinte în faţa unui tribunal anticorupţie astăzi sau mâine", a declarat un oficial al Autorităţii anticorupţie sub rezerva anonimatului. O altă sursă din aceeaşi instituţie a confirmat arestarea fostului lider.Aceasta survine la câteva săptămâni după cea a fostului preşedinte pakistanez Asif Ali Zardari, acuzat de asemenea de corupţie.La rândul său, Nawaz Sharif a fost condamnat la sfârşitul anului 2018 la şapte ani de închisoare şi rămâne în spatele gratiilor, în timp ce fratele său Shahbaz Sharif, fost guvernator al provinciei Punjab, este de asemenea urmărit pentru corupţie."Încă un premier ales a fost arestat", a scris pe Twitter fiica lui Nawaz Sharif şi lideră a opoziţiei Maryam Nawaz Sharif. ''Singura sa vină este de a fi un apropiat al lui Nawaz Sharif'', a adăugat ea.Actualul prim-ministru Imran Khan a fost ales în urmă cu un an, după ce a dus o campanie de luptă împotriva corupţiei şi a promis crearea unui stat al bunăstării. Însă primul an la putere a fost marcat de mari dificultăţi economice care l-au determinat să adopte un program de austeritate, provocând nemulţumirea populaţiei.