Fostul ministru italian de Interne, Matteo Salvini, riscă până la 15 ani de închisoare. El a fost acuzat de abuz de putere şi sechestrare de persoane, pentru că vara trecută nu a permis debarcarea unui grup de migranţi libieni. Liderul partidului de extremă - dreapta, Liga, a rămas ieri şi fără imunitate.



"Ca ministru, ca bărbat, ca italian, am ţinut să apăr frontierele ţării de traficanţi şi să mă ocup de securitatea Italiei. Când voi apărea la proces o să susţin că am făcut ceva de care sunt mândru şi nu am comis o crimă", a menţionat Matteo Salvini, liderul Partidului Liga.



În iulie 2019, nava Gregoretti a preluat 116 de migranţi libieni. Garda italiană a motivat că a acţionat în coordonare cu ministerul de Interne, iar Salvini, fiind în acea vreme, şef al instituţiei, a declarat că nu va permite debarcarea doar dacă va exista un plan de repartizare a migranţilor între statele din UE.

Dacă va fi găsit vinovat, Matteo Salvini îşi va petrece următorii 15 ani după gratii. Partidul Liga a fost îndepărtat de la putere după ce partenerul coaliţiei, Mişcarea 5 Stele, a format o altă alianţă cu Partidul Democrat.