Fostul ministru al Finanțelor, Ion Chicu, este noul consilier al lui Igor Dodon.

Despre acest lucru a anunțat șeful statului pe pagina sa de Facebook.

"Am avut astăzi o întrevedere cu dl Ion Chicu, specialist în domeniul finanțelor publice, ex-ministru al finanțelor.

De mai multe ori am apreciat public eforturile dumnealui menite să sporească eficiența sistemului bugetar-fiscal, bazîndu-mă, inclusiv, pe conlucrarea pe care am avut-o în perioada 2005-2009 în echipă cu Dna Greceanîi. Experiența obținută în acea perioadă, dar și activitatea dlui Chicu în cadrul Băncii Mondiale pe parcursul a mai multor ani, au fost raționamentele pentru care am acceptat fără echivoc numirea sa în decembrie 2018 în funcția de ministru. În pofida mai multor provocări pentru domeniul bugetar în această perioadă, Dl Chicu împreună cu echipa de profesioniști din cadrul Ministerului Finanțelor, a reușit să mențină stabilitatea sistemului bugetar-fiscal.

Am discutat despre provocările pentru sistem legate de specificul anului 2019, inclusiv necesitatea promovării unor politicii bugetar-fiscale pentru sporirea competitivității economiei noastre, implementarea cu succes a legii salarizării în sectorul public, alte reforme stringente pentru sistemul financiar-bancar al țării.

Avînd în vedere experiența pe care o are în aceste domenii, integritatea, dar și necesitatea atragerii specialiștilor notorii în serviciul statului și societății, i-am propus dlui Chicu să accepte funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova. Lucrurile bune trebuie continuate în țară, iar analiza obiectivă a erorilor și lacunelor trecutului este factorul determinant pentru succes în viitor.

Țara are nevoie de profesioniști consacrați, integri și devotați statului Republica Moldova! Mă bucur că dl Chicu a acceptat această propunere", a scris Dodon.

PUBLIKA.MD amintește că Ion Chicu a fost ministru al Finațelor în Guvernul Filip