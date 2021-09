Victor Gaiciuc a fost testat pozitiv la COVID-19. Anunţul a fost făcut chiar de fostul Ministru al Apărării pe pagina sa de Facebook.

"Ieri, 7 septembrie, am fost testat pozitiv. Se vede ca virusul COVID, nu alege, cu toate că am respectat măsurile de protecţie obligatorii, am fost vaccinat şi totuşi", a menţionat fostul ministru.