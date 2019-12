Fostul membru al trupei ABBA, Bjorn Ulvaeus, a lansat o campanie împotriva răspândirii ştirilor false

Muzicianul, care împreună cu ABBA a vândut peste 375 de milioane de albume şi single-uri, a declarat că a demarat această iniţiativă după ce a simţit că instituţiile democratice sunt subminate de răspândirea dezinformării.Circa 111.000 de exemplare ale cărţii "Alternative Facts - About Knowledge and its Enemies" (Fapte alternative - Despre Cunoaştere şi Duşmanii săi) vor fi distribuite. Profesorii trebuie să le solicite pentru elevii din ultimul an de liceu şi singura condiţie este ca ele să fie folosite în diferite moduri în clasă."Este ceva de care au nevoie - în gândirea noastră critică şi în încrederea în instituţiile noastre care este erodată - şi, pur şi simplu, ca un cadou de Crăciun", a declarat pentru Reuters Bjorn Ulvaeus, co-proprietar al editurii care tipăreşte cartea.Cartea a fost scrisă de o profesoară de filosofie teoretică, Asa Wikforss, aleasă anul acesta membru al Academiei Suedeze, care acordă Premiul Nobel pentru Literatură."Încep cu un fel de idei foarte filosofice despre cât de incredibil de uşor este să subminezi încrederea despre care vorbeşte Bjorn deoarece cunoaşterea, cunoaşterea umană depinde într-o mare măsură de surse de încredere", a declarat Asa Wikforss.