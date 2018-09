Fostul mare fotbalist Francesco Totti şi-a lansat o carte autobiografică, ce se numeşte "Un căpitan". Prezentarea a avut loc la Colosseum, monumentul turistic aflat în centrul Romei.

Ceremonia a fost organizată în ziua în care fostul internaţional italian a împlinit 42 de ani. Printre invitaţii speciali s-au numărat foşti și actuali jucători emblematici ai clubului din Cetatea Eternă - Bruno Conti, Daniele De Rossi, dar şi primarul oraşului Roma, Virginia Raggi.



"Fiecare capitol, fiecare propoziție mă reprezintă pe mine. Am redat în această carte copilăria mea, cariera de fotbalist, distracțiile pe care le-am avut, anii şcolari, etc...", a spus fostul fotbalist, Francesco Totti.



Unul dintre cei mai mari fotbalişti ai clubui AS Roma, Francesco Totti, s-a retras din activitate în 2017 la vârsta de 40 de ani.

Fostul atacant, supranumit "Gladiatorul", a fost legitimat aproape un sfert de secol la clubul "giallo-rosso", răstimp în care a jucat 785 de meciuri şi a marcat 307 goluri.

De-a lungul carierei Totti a câştigat un titlu de campion, două Cupe şi două Supercupe ale Italiei.



El a adunat 59 de selecţii la echipa naţională cu care a devenit campion mondial în anul 2006.