Fostul mare atacant brazilian Ronaldo Nazario de Lima a devenit noul patron al clubului de fotbal Cruzeiro.El a devenit acţionar majoritar grupării la care şi-a început cariera de fotbalist. "Il Fenomeno" a făcut anunţul alături de preşedintele clubului, Sergio Santos Rodrigues.Potrivit presei braziliene, contractul a fost semnat la Sao Paulo, iar fostul star a cumpărat 90% din acțiuni cu 62,5 milioane de euro.Ronaldo, ajuns la 45 de ani, a dezvăluit că vrea să o ducă pe Cruzeiro în prima ligă valorică a Braziliei, după ce echipa a retrogradat în liga secundă în 2019."Mă leagă o istorie uimitoare de Cruzeiro. Am revenit la casa mea și am parte de o provocare imensă. Avem de muncit foarte mult. Chiar avem în fața o provocare uriașă, iar fotbalul brazilian are nevoie de schimbări radicale. Trebuie să revenim să fim competitivi atât la nivel național, cât și la cel internațional.", a declarat Ronaldo, fost fotbalist.Clubul brazilian are în palmares 4 titluri de campioană, ultimul câștigat în 2014 și a cucerit de două ori Copa Libertadores, cea mai tare competiție inter-cluburi din America de Sud.Fostul atacant, care a jucat pentru Cruzeiro în perioada 1993-1994, mai are un club în proprietate. Este vorba despre Real Valladolid din Spania.