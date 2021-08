Fostul lider al Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roşca: "Am interdicţia de intrare în România pentru trei ani de zile"

Fostul lider al Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roşca, are interdicţie de a intra în România. Despre asta Roșca a anunțat pe pagina sa de Facebook. El a povestit că i s-a comunicat despre acest lucru la frontiera moldo-română.



"Am interdicţia de intrare în România pentru trei ani de zile, începând cu luna septembrie 2020. Motivele, băieţii nu sunt obligaţi să le raporteze. Aşa că revin acasă."



Am încercat să aflăm de la Poliţia de Frontieră din România de ce Iurie Roşca are interdicţia de a merge peste Prut, însă, responsabilii de acolo nu ne-au răspuns la telefon.

Iurie Roşca a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada anilor 1994 - 2005. Roșca a deținut şi funcția de vicepreședinte al legislativului.