Fostul jucător australian Lleyton Hewitt va fi inclus în Hall of Fame-ul tenisului mondial

„Este o surpriză. De-a lungul carierei, nu te gândești la Hall of Fame. E grozav. Este mereu extraordinar să ajungi într-un șir cu foștii mari campioni. Mereu m-au fascinat istoria și tradițiile tenisului.”, a spus fostul tenisman, Lleyton Hewitt.În cariera sa, Lleyton Hewitt a cucerit 30 de titluri ATP. Tenismanul australian a triumfat la două turnee de Mare Șlem – US Open în 2001 și Wimbledon în 2002. La 20 de ani, Hewitt a devenit cel mai tânăr lider al clasamentului mondial din istorie. Cu echipa națională a Australiei, a cucerit de două ori Cupa Davis – în 1999 și 2003.Printre alți jucători celebri care fac parte din Hall of Fame-ul tenisului mondial se numără Rod Laver, Bjorn Borg, Pete Sampras, Margaret Court, Steffi Graf și Martina Navratilova.