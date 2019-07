Fostul director general CNAS a făcut publice datele despre Bugetul Asigurărilor Sociale, înainte să fie demisă de noua guvernare

Fostul director general la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), Valentina Buliga, a anunțaț despre situația Bugetului Asigurărilor Sociale la ziua de 24 iunie, atunci când a fost demisă din funcție, scrie Telegraph.md.



„Contribuțiile de asigurari sociale obligatorii pentru cinci luni ale anului 2019 s-au acumulat în sumă de 5383,9 mlrd lei cu 289 mln lei, sau cu 5,7% mai mult decât perioada similară a anului 2018. Transferturile de la BS pentru prestatiile de asistență socială au fost realizate cu 574,7 mln de lei mai mari decăt in 2018. Cheltuielile BASS au fost executate in valoare de 9251,3 mlrd lei sau cu 1375,7mlr mai mult decat aceiasi perioada a lui 2018. Veniturile celor cinci luni de gestiune au depasit cheltuielile cu 523 mln lei. Soldul BASS la 1.06 constituia 540 mln.lei. Totodată toate prestațiile sociale pentru luna iunie au fost platite la timp, conform graficului și valorii stabilite prin Legi”, a scris Valentina Buliga pe facebook.



„Pentru plata pensiilor și alocațiilor de stat pentru 763719 mii beneficiari au fost alocate 1446068832,28 lei; indemnizația lunară pentru cresterea copilului pînă la 3 ani alocate 79430387,91 lei pt 45822 beneficiari; pînă la 2 ani 27663976,09–38453 beneficiari; indemnizația unică la naștere au primit-o 3217 copii, suport financiar de stat si majorarea pensiei au primit 378104 persoane, valoarea totală a prestației 55158871,93 lei; ajutor social au primit 45312 familii,in valoare de 40907166,00 lei, indemnizatia paternală pt 298 de tăți in valoare 1320293,24 lei.s.a. prestații in conformitate cu legislația in vigoare. Am mai scris si anterior, valoarea acestor prestații este direct proportională cu creșterea economică și contribuțiile fiecarei persoane, pt riscurile asigurate. Actualei guvernari ii doresc succes si capacitate sa realizeze mai multe si mai bine”, a adăugat fosta șefă CNAS.

Valentina Buliga a fos tdemisă din funcție de nouă guvernare PSRM-ACUM doar din cauza că face parte din PDM, fără nici un motiv profesional sau de altă natură.